Canottieri San Miniato, un argento che vale la nazionale

A Piediluco si è svolta la seconda nazionale di canottaggio riservata alle categorie senior e junior e ragazzi maschile e femminile. La Canottieri San Miniato si presentava con la barca di punta il “due senza” di Chiara Benvenuti e Victoria Gallucci, oltre alla singolista Lavinia Marcocci alla sua prima esperienza nazionale sul singolo.

Nel giorno di sabato le ragazze del due senza superavano le batterie di qualificazione, giungendo seconde dietro il fortissimo equipaggio della Gavirate. Nella semifinale giungevano terze ad una manciata di secondi dalle battistrada: il misto Cavallini-Arno. Con questo risultato conquistavano la finale che dopo una gara tiratissima giungevano seste ma con un tempo ragguardevole molto vicine alle altre avversarie.

Nella batteria del singolo ragazze dove gareggiava Lavinia Marcocci l’atleta della San Miniato rimaneva fuori dalla semifinale per solo 8 decimi. Essendo la prima esperienza su questa barca molto impegnativa l’atleta molto giovane promette bene per il proseguo della sua carriera agonistica.

Nelle gare di domenica, anche queste indicative, per l’eventuale accesso ai raduni per la composizione della squadra femminile azzurra che parteciperà ai mondiali juniores, Chiara e Victoria hanno gareggiato nel “quattro senza” insieme alle atlete della Cavallini e Arno e dopo una combattutissima gara sono giunte seconde a due secondi dal misto Saturnia-Esperia, questa prestazione della barca tutta toscana potrebbe esse molto indicativa per essere convocate ai raduni per la composizione della squadra azzurra.

C’è molto fermento nel club giallorosso anche per le buone prestazioni della squadra giovanile allievi e cadetti che domenica scorsa sulle acque del bacino della Standiana a Ravenna Tutti i componenti della spedizione si sono fregiati di una medaglia:

DANTE Riccardo e MATTEONI Luca: 3° su 2x

FEDERICI Alessia: 3° sul 2x misto Ravenna

CAICO Viviana e STORACE ZOE: 3° sul 2x

ADEMOLLO Antonio: 1° sul 1x

FEDERICI Leonardo: 2° sul 2x

GEMMI Matteo e QUAGLIERINI Harry: 3° sul 2x

BERNARDI Omar e CAMPIGLI Lapo: 3° sul 2x

ADEMOLLO Marcello, ADEMOLLO Amedeo, NACCI Fabio e BONTA’ Riccardo: 3° sul 4x

Anche nell'ambito delle manifestazioni la canottieri sta già lavorando per le gare di canoa polo che se terranno sabato e domenica con le partite di serie A1 e la serie B dove la squadra di casa ha buone possibilità di fare bene.

Non per ultimo maggio vede la società coinvolta per tutto il mese nell'accoglienza delle classi seconde della scuola media F. Sacchetti. Circa 150 ragazzi di 11-12 anni sono stati accolti al bacino remiero con grande soddisfazione per gli studenti e professori.

Fonte: Canottieri San Miniato - Ufficio Stampa