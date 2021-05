Centri estivi Vinci 2021, avviso per entrare nell'Albo annuale

Il Comune di Vinci intende individuare i soggetti interessati all’iscrizione in un Albo annuale per l’organizzazione e la gestione in sicurezza dei Centri Estivi 2021 rivolti ai bambini in età di scuola dell’infanzia e scuola primaria da svolgersi nelle scuole del territorio comunale e da iscrivere nel programma “Vinci Estate 2021”.

Sul sito web del Comune è possibile scaricare lo schema di avviso pubblico, nel quale sono illustrati i requisiti e le modalità con cui gli aspiranti soggetti gestori potranno presentare apposita istanza, nonché i benefit concessi dall’Amministrazione di cui potranno avvalersi i soggetti selezionati; la domanda di iscrizione (allegato A); il prospetto di organizzazione e gestione del centro estivo proposto (allegato B); il sistema tariffario relativo al centro estivo proposto (allegato C); il prospetto economico relativo al centro estivo proposto (allegato D); le necessarie dichiarazioni finali (allegato E); informativa per la privacy (allegato 1).

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 maggio 2021 ore 13.

Inoltre, l’Amministrazione comunale promuove in data 20 maggio 2021 alle ore 16 un incontro su piattaforma online con i soggetti interessati a essere inseriti nell’Albo annuale dei soggetti gestori dei Centri estivi 2021. Le richieste di partecipazione all’incontro informativo dovranno essere inviate all’indirizzo scuola@comune.vinci.fi.it entro il 19 maggio 2021 alle ore 12.

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso pubblico potranno comunque essere richiesti fino alle ore 12 del 25 maggio 2021 esclusivamente via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa