Coltello alla gola alle Cascine e aggressioni al Ponte di Mezzo

Ferito alla gola con un'arma da taglio. Una prognosi di 15 giorni per un 23enne aggredito ieri sera poco dopo l'orario del coprifuoco alle Cascine di Firenze. Il peruviano è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. La polizia sta indagando sul connazionale che, a dire del ferito, avrebbe provocato la ferita durante una lite.

Altri episodi di violenza si sono verificati in zona Ponte di Mezzo. Due sudamericani sono stati aggrediti da tre uomini dell'Est Europa, fuggiti poi portando via un cellulare e un borsone pieno di vestiti. Una delle vittime dell'aggressione è rimasta ferita. Indaga anche in questo caso la polizia.