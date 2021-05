Il Comune di Pistoia cerca 6 assistenti tecnici a tempo pieno e indeterminato

C'è tempo fino al 14 giugno per presentare la domanda per due concorsi pubblicati dal Comune di Pistoia per l’assunzione di 6 assistenti tecnici (2 nel settore impiantistica e 4 nel settore ambiente, territorio, edilizia) in categoria C a tempo pieno e indeterminato.

Titolo di studio per assistente tecnico nel settore ambiente, territorio, edilizia. Per partecipare alla selezione occorre un titolo di studio di scuola secondaria superiore e più precisamente diploma in costruzioni ambiente e territorio (CAT) – DPR 88/2010 oppure diploma di geometra (previgente ordinamento) oppure diploma di istituto tecnico industriale in edilizia (previgente ordinamento), con indicazione della valutazione conseguita.

Titolo di studio per assistente tecnico nel settore impiantista. Per partecipare alla selezione occorre un titolo di studio di scuola secondaria superiore e più precisamente diploma in elettronica ed elettrotecnica – DPR 88/2010 oppure diploma di istituto tecnico industriale in elettrotecnica e automazione (previgente ordinamento) oppure diploma di istituto tecnico industriale in elettronica e telecomunicazioni (previgente ordinamento), con indicazione della votazione conseguita.

Per entrambe le selezioni i candidati devono essere in possesso della patente B.

Per partecipare alle selezioni – che prevedono ciascuna lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale – i candidati entro il 14 giugno 2021 dovranno iscriversi attraverso la procedura telematica disponibile all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni

I bandi e tutte le informazioni inerenti le selezioni sono consultabili all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Per informazioni è possibile rivolgersi a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo, telefono 800 012 146, mail: info@comune.pistoia.it, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 per appuntamento, il sabato solo telefonicamente dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18 sempre telefonicamente; oppure al servizio Personale e politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371263, 371478, 371353, 371232 da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, mail: concorsi@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa