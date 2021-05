Consiglio comunale Castelfranco, si discute della cittadinanza onoraria a Gratteri

Consiglio Comunale in seduta straordinaria a Castelfranco di Sotto giovedì 20 maggio alle 21.15 in modalità videoconferenza, per la discussione degli argomenti indicati nell’allegato Ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.05.2021

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “MOVIMENTO 5 STELLE” AD OGGETTO “MOZIONE ISTITUZIONI LOCALI COMUNITA’ ENERGETICHE”.

4. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “MOVIMENTO 5 STELLE” AD OGGETTO “CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MAGISTRATO NICOLA GRATTERI”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa