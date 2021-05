Pallanuoto, le giovani atlete dell'Empolese Etruria non si arrendono

Ripartono finalmente i campionati di Pallanuoto ed il compito di tracciare la strada è toccato alle giovani atlete della società Empolese Etruria Nuoto, dopo una preparazione molto difficoltosa in cui si sono potute allenare solo grazie alla disponibilità della piscina di Calenzano e della società Sportiva Esseci Nuoto.

Il progetto della Pallanuoto femminile ad Empoli anche in epoca Covid ha continuato il suo percorso di crescita grazie all'impegno della presidente Valentina Bardi, il direttore sportivo Sandro Prosperi, il giovane allenatore Simone Bellucci, di tutti i membri della società Etruria e dei genitori che si sono resi disponibili alle trasferte in nome della continuità sportiva.

La squadra femminile è composta da atlete molto giovani, ma anche molto determinate ed affiatate, decise a trovare lo spazio per la loro crescita attraverso le partite dei campionati giovanili e senior anche se questo significa spesso affrontare avversarie molto più esperte e fisicamente più prestanti.

Le partite:

Serie B Pallanuoto femminile FIN

16/01/2021 Piscina Nannini, Firenze

Etruria Nuoto - Poggibonsi 3 -16

(0-5; 0-3; 0-4; 3-4)

Agnese Taddei, Martina Prosperi, Matilde Tafi, Sara Gibiino, Asia Trallori 1, Gilda Lisi, Greta Petroni, Teresa Vaccari, Diletta Cappelli, Giulia Cotena, Ilaria Loreti, Sofia Falciani 2, Azzurra Bonistalli. Allenatore Simone Bellucci.

La giovane Etruria Nuoto di coach Bellucci (età media 17 anni e 5 esordienti in serie B) affronta le ragazze del Poggibonsi, nuovo progetto del coach Rossi che raccoglie così buona parte della squadra del Castelfiorentino.

Un inizio un po’ contratto condanna le Etruriagirls a subire i punteggi di 0-5, 0-3, 0-4 nei primi tre tempi, guadagnati dalle valdelsane soprattutto sulle ripartenze in contropiede. Le ragazze di Bellucci comunque non hanno sfigurato, sono riuscite a creare occasioni e a proporsi in avanti. Certamente la differenza di esperienza ed anche di fisicità hanno caratterizzato il mach. Nel quarto tempo però il punteggio di 3-4 ha mostrato una partita più equilibrata e maggiore decisione nel proporsi in avanti anche da parte delle più giovani. I gol sono stati realizzati dalle neo etrurine Asia Trallori e Sofia Falciani (da Esseci Nuoto - Calenzano), entrambe ‘96, che hanno mostrato come il loro contributo potrà essere prezioso per la crescita di tutta la squadra.

Serie B Pallanuoto femminile FIN

16/01/2021 Piscina Nannini, Firenze

NGM Firenze PN-Etruria Nuoto 36-1

TAgnese Taddei, Martina Prosperi, Matilde Tafi, Sara Gibiino, Asia Trallori 1, Sveva Bacchi, Greta Petroni, Teresa Vaccari, Diletta Cappelli, Giulia Cotena, Ilaria Loreti, Azzurra Bonistalli. Allenatore Simone Bellucci.

La corazzata NGM Firenze di Marta Colaiocco chiede il pass per l’A2, l’ Etruria lo rilascia, ma non senza onorare la partita. Le facili ripartenze e i continui vantaggi numerici davanti alla nostra porta sanciscono un risultato perentorio che però nulla toglie alla dignità delle nostre atlete, sempre pronte ad affrontare ogni match con la voglia di combattere e di accumulare esperienza di gioco.

Fonte: Ufficio Stampa