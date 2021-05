Festa di compleanno a Firenze, interviene la polizia: otto multe

Festa di compleanno e cene al ristorante violando norme anti-Covid: interviene la polizia a Firenze. Tra sabato 15 e domenica 16 maggio gli agenti sono intervenuti in via Montebello, in un fondo commerciale una ventina di persone aveva organizzato un compleanno. La multa da 400 euro è scattata per otto persone, tra cui il proprietario del fondo, solitamente adibito a spazio espositivo.

Sono venticinque invece le persone multate domenica sera dopo essere state trovate a cena all'interno di un ristorante di cucina peruviana in via Baracca. Per il locale è scattata anche la chiusura immediata per cinque giorni.