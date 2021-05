Fine settimana amaro per l'Abc Castelfiorentino: sconfitte per U15 Eccellenza e U16 Femminile

Under 15 Eccellenza

Praticamente non pervenuta l'Abc Castelfiorentino sul parquet della Virtus Siena nella prima giornata di ritorno. I gialloblu, infatti, hanno accusato subito la verve dei padroni di casa che al contrario hanno approcciato con autorità chiudendo il primo quarto sul 26-10 e facendo partire i titoli di coda già all'intervallo lungo, quando il tabellone segnava 49-13. Vano il tentativo di reazione castellana nella ripresa, e a Siena è bastato amministrare.

VIRTUS SIENA - ABC CASTELFIORENTINO 84-39

Parziali: 26-10, 49-13 (23-3), 70-26 (21-13), 84-39 (14-13)

Tabellino: Rosi 2, Ticciati, Merlini 5, Bartolini 6, Lilli 4, Damiani 15, Vefa 1, Bernardoni, Marchetti, Filomeno 6, Vallerani, Leti. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 16 Femminile

Esordio tutto in salita per le ragazze del Basket Castelfiorentino che al PalaBetti sono cadute 25-67 per mano della Cestistica Rosa Prato. Dopo un primo quarto sul filo dell'equilibrio (7-10 al 10'), le ospiti hanno piazzato il break decisivo a cavallo tra la seconda e la terza frazione andando al riposo sul 10-27. Nella ripresa le gialloblu hanno provato a reagire ma le ospiti hanno amministrato il vantaggio per poi scappare definitivamente nell'ultima frazione.

BASKET CASTELFIORENTINO - CESTISTICA ROSA PRATO 25-67

Parziali: 7-10, 10-27 (3-17), 17-41 (7-14), 25-67 (7-26)

Tabellino: Capitani 5, Dani 6, Risoli 2, Costa 2, Taddei 4, Ibrahimi 1, Sanesi 5, Mancini, Mugnaini, Betti. All. Iserani. Ass. Ticciati.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa