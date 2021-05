Giornata contro l'omofobia, Certaldo dice no alla discriminazione: panchina arcobaleno e letture in biblioteca

Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia - 2021. Certaldo, inaugurazione panchina arcobaleno

Taglio del nastro questa mattina, lunedì 17 maggio 2021 in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per la panchina 'arcobaleno' sistemata in viale Matteotti a Certaldo. L'iniziativa, che prevede non appena le condizioni meteo lo permetteranno anche la realizzazione di un 'tappeto' con i colori della bandiera arcobaleno in un tratto di via 2 Giugno, rientra nel progetto di area promosso dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per sensibilizzare sui temi affrontati nel ddl Zan e ribadire l'importanza di condannare discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

"Questa inaugurazione è un gesto simbolico. Non è certo una panchina a poter fare la differenza, ma certo questo luogo può diventare spunto per una riflessione attenta sulla necessità di rispettare l'altro, di non giudicare, peggio che mai di condannare e discriminare. Per questo, è importante che tutte le amministrazioni dell'Empolese Valdelsa abbiano aderito a questa iniziativa", ha sottolineato il sindaco Giacomo Cucini, anche in qualità di delegato alle Pari opportunità per l'Unione dei Comuni, nel corso dell'inaugurazione alla quale erano presenti, oltre all'assessore comunale alle Pari opportunità, Clara Conforti, il presidente di Arcigay Firenze, Mauro Scopelliti, e Francesco Piacenti come rappresentante della nascente associazione valdelsana Lamda.

Intanto il no alle discriminazioni arriva anche dalle sale della biblioteca comunale Ciari dove libri per grandi e piccini dedicati alle tematiche dell'identità di genere sono protagonisti di uno scaffale tematico ad hoc: si tratta di uno scaffale tematico permanente RE.A.DY, realizzato grazie al finanziamento erogato dalla Regione Toscana per la promozione della rete RE.A.DY. - Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. La rete RE.A.DY nasce per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale e costituisce per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone LGBT e alla promozione di una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze.

Lo scaffale tematico è supportato da due bibliografie dei libri esposti, rivolte rispettivamente agli adulti e ai bambini e ragazzi. Le bibliografie sono disponibili nella pagina web della biblioteca sul portale della rete Rea.net (http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net/certaldo) e in copia cartacea in biblioteca. I libri sono a disposizione per il prestito gratuito.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa