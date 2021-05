Giornata internazionale dei Musei, Pistoia apre due nuove sale

Casa Melani

Domani, martedì 18 maggio, i Musei Civici di Pistoia festeggiano la Giornata Internazionale dei Musei dell'International Council of Museums - che ha per tema “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi” - con l'allestimento di due nuovi spazi per il pubblico: una nuova sala destinata ad accogliere l'opera di Andrea Mastrovito nella collezione permanente nel Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e una saletta di approfondimento all'ultimo piano della Casa-studio Fernando Melani.

A Palazzo Fabroni, la nuova sala dedicata all'opera di Andrea Mastrovito I Am Not Legend nella collezione permanente, al primo piano del museo, sarà visitabile da martedì 18 maggio.

Al termine della mostra Io Non Sono Leggenda di Andrea Mastrovito - parte del progetto di Casa Testori, curato Davide Dall'Ombra e realizzato, in collaborazione con il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito della sesta edizione del programma Italian Council – il film d'animazione I Am Not Legend (2020, 1h 12'') entra stabilmente a far parte della collezione permanente di Palazzo Fabroni con una sala dedicata all'interno del percorso museale. Qui, come nella personale dell'artista, l'opera è proiettata su un’imponente parete di libri costruita ad hoc per ricordare che la dimora cittadina dei Fabroni era fornita di una notevole biblioteca, oltre che di una ricca galleria di quadri, e che negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento è stata sede di una scuola media.

Andrea Mastrovito, collezione permanente Museo del Novecento

«Per i musei comunali – sottolinea Margherita Semplici, assessore alle attività e agli istituti culturali –, il progetto intorno alla ricerca artistica di Andrea Mastrovito ha non solo significato l'incremento della collezione permanente e indirizzato la programmazione espositiva del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, ma perfino determinato l'ampliamento degli spazi espositivi destinati al pubblico. Lo stesso avverrà con il progetto che stiamo realizzando con Marinella Senatore, la cui personale centrata sull'opera dedicata a Dante inaugurerà a Palazzo Fabroni il 27 maggio prossimo».

L'allestimento 'site-specific' della sala dedicata al film di Andrea Mastrovito nella collezione permanente di Palazzo Fabroni ha permesso il trasferimento della proiezione del video di Fabrizio Todesco Casa Studio Melani, prodotto nel 2005 dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Case della Memoria in Toscana, nella saletta al terzo e ultimo piano dell'abitazione di Corso Gramsci dove Melani visse e operò a partire dal secondo dopoguerra, occupandone progressivamente tutti gli ambienti.

In tal modo, uno spazio appositamente individuato e riservato ad attività di approfondimento e di incontro sulla figura, sull'opera e sul pensiero di Fernando Melani si aggiunge a quelli della soffitta al secondo piano - che conservano il senso delle varie attività che vi svolgeva: dallo studio, dov’era la macchina da scrivere, al laboratorio col banco da lavoro e gli attrezzi, dove avveniva l'impatto coi materiali più vari per la costruzione delle opere – e agli ambienti del primo piano dove si trovano il soggiorno col divano e l'attigua stanza con la libreria e le tre opere del 1980-1981, denominate Bucati.

Il nuovo allestimento del terzo piano di Casa Melani sarà visibile a partire dalla prossima apertura con visita accompagnata, il prossimo sabato 29 maggio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa