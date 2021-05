Inserimento lavorativo dei disabili, un incontro a Firenze per i nuovi strumenti

Scoprire le opportunità per il territorio e cosa rappresenta per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili l'articolo 14 della nuova convenzione quadro del decreto legislativo 276/03.

Questo l'intento del seminario on line realizzato all'interno di Flor@Work, il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Firenze, soggetti del Terzo Settore e l’Università degli studi di Firenze e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il convegno, organizzato dal Consorzio Mestieri Toscana insieme al Comune di Firenze, a Confindustria Firenze, al Dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa dell'Università di Firenze, a Cooperjob e Proteina, si svolgerà mercoledì 19 maggio dalle 9.30.

"Da un lato - spiega Marco Antonucci, referente territoriale di Mestieri Toscana - il progetto Flor@work affronta il tema delle azioni e degli strumenti da mettere in campo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti più fragili e dall’altro la ricerca mette il focus sul tema della responsabilità sociale delle imprese e del territorio. A un anno dall'approvazione dello Schema di Convenzione ai sensi dell'Art. 14 della Legge Biagi in Regione Toscana, siamo contenti di proporre una riflessione sulle prime sperimentazioni tra Aziende e Società Cooperative del territorio fiorentino, con uno sguardo rivolto anche oltre i confini regionali". Flor@Work mira infatti offrire a fasce di popolazione a maggior rischio di marginalità o esclusione, un hub innovativo e qualificante di formazione al lavoro. Ad oggi il progetto ha ottenuto il finanziamento della prima fase di ricerca, che comprende l’analisi del contesto locale e lo studio di buone prassi internazionali.

Ad introdurre il seminario sarà l'Assessora al Welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro. “L’inserimento lavorativo di persone fragili e con disabilità trova nell’articolo 14 un alleato fondamentale - dice l’assessora -. Siamo di fronte a uno strumento nuovo che aiuta l’integrazione e l’inclusione, che dobbiamo valorizzare in tutte le sue espressioni e potenzialità. Rivolgo un ringraziamento alle aziende che già si sono impegnate su questo versante nella speranza che altre si aggiungano. Grazie ai promotori dell’iniziativa e alla Regione Toscana da sempre molto attenta a questi temi. L'auspicio è che il progetto Flor@work, di cui il Comune di Firenze è capofila, possa crescere e dare sempre maggiori risposte ai cittadini fragili affinché possano acquisite sempre maggiore autonomia personale".

Al convegno interverranno Paolo Sorrentino di Confindustria Firenze, Alessandro Licitra, Dirigente Servizio Sociale Professionale Comune di Firenze, Simone Cappelli, Dirigente Settore Lavoro - Regione Toscana, Antonella Donati e Elena Valeri, HR & Site Service Eli Lilly Italia, Maurizio Rossi, Presidente Cooperativa Sociale CONVOI, Andrea Masante, Referente Cooperativa Èmmaus Novara e Fabio Ferri, Presidente Cooperativa Alveare.

Chi è interessato a partecipare al convegno può effettuare la registrazione al form, entro martedì 18 maggio alle 18.

