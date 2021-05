Meeting nazionale, i risultati della Canottieri Limite

Per la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica buoni risultati degli atleti categoria ragazzi a Piediluco in questo fine settimana. Sabato 15 e Domenica 16 Maggio al centro federale di Piediluco è andato in scena il secondo Meeting Nazionale del 2021 con la presenza di 107 società e oltre 1150 atleti a disputare l’ultima gara di spessore e banco di prova nazionale prima del maxicampionato Italiano di metà giugno.

Ottimi i risultati ottenuti dai ragazzi sia in quattro senza che in otto anche se in tutte e due le gare i limitesi finiscono giù dal podio per un soffio. Il quattro senza di Daniele Cecchi, Tommaso Laganà, Leonardo Sostegni ed Edoardo De Vito è quarto, ma in ottica Campionato Italiano c'è da notare che il primo ed il secondo equipaggio sono due misti e che solo il terzo è tutto societario, l'Aniene a meno di un secondo dai ragazzi bianco blu.

La stessa sorte con l'otto in una finale entusiasmante dove la Canottieri Savoia va a vincere con un po' di margine e dove gli stessi Cecchi, Laganà, Sostegni e De Vito assieme a Matteo Brunetti, Elia Ceccanti, Cosimo Cinelli ed Edoardo Del Rosso si piazzano sempre al quarto posto, ma con due misti davanti e quindi secondo equipaggio tutto societario. Bellissima gara la finale dell'otto con il primo leggermente davanti e cinque imbarcazioni che piombano sul traguardo racchiuse in un fazzoletto.

Il singolista Ernesto Rabatti nei pesi leggeri si fa largo tra l'agguerrita concorrenza degli avversari e fa il possibile, ma non va oltre l'ottava piazza in finale B. Gara anonima del quattro di coppia di Edoardo Busoni, Daniele Bagnoli, Matteo Rimoli e Giglioli Alessandro che giungono sesti sul traguardo della finale, ci potrebbero essere sorprese al campionato italiano.

Greta Reali è quinta in finale B col due senza junior misto Limite/Firenze e settima in finale col quattro senza misto Limite/Firenze/Pontedera. Eliminati nelle qualificazioni il singolo ragazzi femminile di Azzurra Cipollini ed il doppio ragazzi di Gabriele Berti e Valentino Francalacci.