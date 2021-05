No all'omofobia, a Empoli panchina arcobaleno realizzata alla Rems

Oggi, lunedì 17 maggio, Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa si sono colorati di arcobaleno con l’organizzazione di alcune iniziative per sensibilizzare sui temi affrontati nel ddl Zan.

Manifestazioni per testimoniare un impegno, quello di dire no a ogni forma di discriminazione, ribadendo l'importanza di condannare discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha fatto visita agli ospiti e agli operatori della Rems di Empoli. Situata nella frazione di Pozzale, in Via Valdorme Nuova, nella struttura che è stata ex Casa Circondariale, si tratta della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. È la prima struttura di riferimento di questo tipo per i territori dell’Ausl Toscana Centro e la seconda a livello regionale.

Qui Brenda Barnini, insieme al direttore della struttura Franco Scarpa e all’assessore all’associazionismo Fabrizio Biuzzi, ha inaugurato una panchina speciale: «Piotr ha messo a frutto la sua capacità artistica e ha trasformato una vecchia panchina in un bellissimo arcobaleno. E anche da qui vogliamo che arrivi forte il messaggio che la nostra comunità è contro l'odio e per il riconoscimento dei diritti di tutti. Ringrazio tutti gli operatori che lavorano quotidianamente in questa residenza e i suoi ospiti. La pandemia ha rallentato le tante iniziative che possiamo fare assieme, ma adesso riprenderemo a incontrarci e a organizzare eventi che possano valorizzare tutte le vostre ricchezze e talenti».

Piotr Chetstowski è uno degli ospiti della REMS e da esperto restauratore di trattori si è trasformato in finissimo artista creano splendide panchine colorate, vere e proprie opere d’arte con vari temi che nelle prossime settimane saranno svelate al pubblico.

La panchina arcobaleno troverà dimora in una delle location più belle del territorio empolese, il parco di Serravalle.

