Non versa le ritenute: sequestrati oltre 370 mila euro a un mobilificio senese

La Guardia di finanza del Nucleo di Siena ha sequestrato oltre 370 mila euro in denaro e quote societarie a una società operante nel settore della fabbricazione di mobili per arredo domestico.

Il sequestro scaturisce da una complessa attività d’indagine, al termine della quale sono emerse irregolarità consistenti nell’omesso versamento di ritenute dovute, relative agli anni d’imposta 2017 e 2018, per un importo complessivo, appunto, di oltre 370 mila euro.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, riconoscendo un quadro indiziario particolarmente grave, ha disposto il sequestro diretto del profitto di reato (corrispondente alle somme sottratte all’Erario), in via diretta sulle disponibilità liquide della società e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità del rappresentante legale della società stessa sino a concorrenza dell’importo dovuto.

Gli approfonditi accertamenti patrimoniali e finanziari esperti hanno consentito di rinvenire, sui conti correnti della società e dell'indagato, una liquidità di 164.208 euro, nonché il possesso di quote societarie per un valore nominale di 206.071 euro.

L'ammontare complessivo è stato quindi sottoposto a sequestro preventivo mediante l'invio al Fondo Unico Giustizia delle somme di denaro sui conti correnti e conseguente trascrizione del provvedimento cautelare da parte della Camera di Commercio di Siena.