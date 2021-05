Sapori di Primavera, ritorno in piazza a Cerreto Guidi

Tornano le iniziative nel centro storico di Cerreto Guidi. Da mandare a mente quella in programma Domenica 23 Maggio quando per l’intera giornata, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, si svolgerà Sapori di Primavera.

Arte, enogastronomia, banchi di artigianato, collezionismo e negozi aperti: è questa la sintesi dell’iniziativa resa possibile dall’impegno congiunto del Comune di Cerreto Guidi, della Pro Loco di Cerreto Guidi, dell’Associazione CCN Buontalenti, della Direzione regionale musei della Toscana e dalle Dame dell’Uncinetto, in collaborazione con la Confesercenti.

"Sapori di Primavera è un momento importante per il commercio e per la ripresa di iniziative nel centro storico dopo diverso tempo - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - per questo l’Amministrazione comunale si è attivata in collaborazione con i tanti soggetti coinvolti che ringraziamo per l’impegno, nella realizzazione di questa giornata che punta a sostenere il commercio. Il fatto poi che nell’occasione venga inaugurato il percorso di trekking urbano, è un ulteriore segno della volontà di dare sempre più impulso alla vocazione turistica del nostro territorio".

L’inaugurazione del percorso turistico di trekking urbano Cerreto in Giro è fissata per le ore 16,30.

"Cerreto Guidi ha grandi potenzialità turistiche. Abbiamo lavorato in questi mesi per renderla ancora più attrattiva ed accogliente, costruendo “Cerreto in Giro” - commenta Lorenzo Brunori, presidente della Pro Loco di Cerreto Guidi- si tratta di un percorso narrante di trekking urbano, che accompagnerà i visitatori nel cuore del borgo rinascimentale, scoprendone storie, leggende e curiosità. Abbiamo quindi valorizzato con un’ apposita segnaletica gli “Anelli Medicei” i percorsi sentieristici che consentono di apprezzare, tra boschi, ulivi e vigneti, le straordinarie bellezze paesaggistiche del nostro territorio e la sua antica storia contadina. Alcuni tra i più bei punti panoramici sono stati impreziositi con delle cornici, dove fermarsi per una foto ricordo del borgo mediceo".

Dentro “Sapori di Primavera” si ritrovano consuetudini antiche e promozione delle tipicità locali, ma anche altri momenti significativi come la possibilità di visitare (su prenotazione), la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco e la Miniatura all’Uncinetto in Via Santi Saccenti. Aperti i negozi del centro storico.

"Sapori di Primavera arriva in un momento particolare per il commercio- osserva Laura Brotini, presidente dell’Associazione CCN Buontalenti- e ora, ancor più che in passato, ha la funzione di valorizzare il centro storico rendendolo più attrattivo anche da un punto di vista commerciale".

Per la realizzazione di Sapori di Primavera, si registra anche la preziosa collaborazione di Confesercenti che ribadisce il rilievo di questa iniziativa.

"I centri storici con le loro attività - dichiara Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa - sono importanti e queste iniziative danno un segno tangibile di un ritorno alla normalità. Ringraziamo l'Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e tutte le associazioni che si sono adoperate per mettere le gambe a questo bel progetto".

Sapori di Primavera si svolgerà naturalmente nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid.

