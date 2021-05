Scuola Makarenko a rischio chiusura ottiene un riconoscimento internazionale

Dall'inizio di questo anno educativo le lavoratrici della Makarenko hanno intrapreso all'interno della loro scuola un percorso di Outdoor Education. Con questo progetto hanno partecipato ad una Call for Project indetta dalla rivista "Bambini" la quale organizza ogni anno un convegno internazionale dal nome “Sentieri possibili”.

Per il 2021 il convegno verte su 3 tematiche: arte, scienza ed educazione all'aperto ed ha come titolo "Connecting Minds: tra creatività, scienza ed ambiente, XIII Convegno internazionale di innovazione e ricerca nei servizi 0-6".

Tra più di 100 progetti presentati, 5 sono stati selezionati tra i quali quello della Makarenko dal titolo "La rete Vivente: pratiche outdoor in rete con le famiglie". Pochi giorni fa le educatrici hanno relazionato il loro progetto ad una platea internazionale composta da professori universitari e addetti ai lavori del mondo dell'infanzia 0-6 anni.

Quindi abbiamo di fronte a noi una situazione particolare per la quale nel mondo, a livello internazionale, il lavoro svolto all’interno della scuola Makarenko è apprezzato, valorizzato e magari anche insignito di particolari riconoscimenti, ed invece a Scandicci, il Sindaco, la Giunta, l’amministrazione decidono di chiudere questa scuola per ragioni ad oggi per noi ancora incomprensibili. Se ci fosse un premio internazionale per le scelte più illogiche e contraddittorie da parte degli enti locali nel mondo, il Comune di Scandicci sarebbe certamente iscritto d’ufficio a partecipare, con buone probabilità di successo.

Fonte: Fp Cgil Firenze