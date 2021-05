Sgravi Castelfiorentino, Tari azzerata e bandi per investimenti e nuove attività

Un piano massiccio di tagli alle tariffe e di investimenti per il rilancio del Commercio. E’ questa la novità emersa dal Consiglio Comunale di Castelfiorentino, che alcuni giorni fa ha deciso di destinare una quota cospicua dell’avanzo di amministrazione a uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

Il Piano – che complessivamente supera il mezzo milione di euro - si articola anzitutto in un abbattimento delle tariffe che interessano il commercio. Esaminiamole nel dettaglio

TARI – La Tariffa sui rifiuti 2021 viene del tutto azzerata (sia la parte fissa che quella variabile) per le attività sottoposte a chiusura durante il periodo di zona rossa. In pratica, nemmeno un euro ci sarà da pagare per numerose attività commerciali, come negozi, bar e ristoranti, palestre, parrucchieri ed estetiste, hotel e strutture ricettive in generale, ambulanti, ecc... Si ricorda, inoltre, che per le altre attività commerciali, artigianali e industriali a cui è stato consentito di rimanere aperto sarà in ogni caso applicato uno sconto del 5%. Nel caso in cui qualche attività interessata da chiusura si vedesse recapitare la bolletta, è invitato a prendere contatti con lo sportello di ALIA presso il Comune al fine di correggere l’errore (previo appuntamento al n. verde 800 888 333 da fisso, e 199105105 da mobile)

CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - Esonero totale dal versamento del canone relativo all’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali che utilizzano dehors o arredi, misura che si affianca all'esonero per le nuove richieste temporanee, già previsto dal Governo.

CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATALE - Riduzione del 50% del canone unico per gli ambulanti che fanno i mercati; questa misura potrebbe essere rafforzata se – come ventilato – il Governo provvederà a scontare ulteriori sei mesi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA’ -Riduzione del 50%

Il capitolo dedicato agli investimenti contempla, invece, 100 mila euro da destinare all’acquisto di nuovi arredi per il centro storico basso, secondo un piano condiviso con il Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze”, l’installazione di due nuovi varchi di accesso alla ZTL in via Testaferrata e via Garibaldi, e infine un nuovo bando che uscirà a breve per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali o la ristrutturazione di quelle esistenti (somma stanziata 50 mila euro).

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi - di riuscire anche quest'anno a prevedere delle forme di aiuto per le nostre attività, cosa non scontata perchè anche i Comuni vivono le difficoltà di questa pandemia. Tutto questo è stato possibile grazie a un bilancio sano, risultato di una corretta gestione delle risorse che abbiamo portato avanti in questi anni mediante il reperimento di finanziamenti extra, e che ci ha consentito di essere più incisivi nella riduzione delle tariffe comunali per tutte le attività sottoposte a chiusura.

Mi preme sottolineare che abbiamo considerato nelle manovre di aiuto anche i nostri commercianti ambulanti per noi parte integrante del nostro tessuto come quelli in sede fissa. Non ci siamo limitati inoltre agli aiuti ma cerchiamo di progettare insieme a loro un auspicato rilancio futuro con gli investimenti presentati.

Tra investimenti e aiuti anche quest'anno la manovra dell'amministrazione supera il mezzo milione, cifra enorme considerate le dimensione della nostra cittadina. Vorrei ringraziare per il supporto tutte le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato che ci hanno aiutato nella stesura delle misure di sostegno e gli uffici comunali per il lavoro certosino svolto. Mando un grande abbraccio e un in bocca la lupo alle nostre attività con la speranza che il peggio sia ormai alle spalle”.

"Senza dubbio un bel segnale - dichiara Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa - in questo periodo molte attività stanno programmando e investendo nel futuro, poterlo fare limitando al massimo i costi fissi è senza dubbio un segnale importante. Inoltre il bando per la riqualificazione e le nuove aperture ci proietta già verso il post pandemia, da adesso in poi speriamo di poterci concentrare sullo sviluppo e sulla promozione del nostro territorio. Siamo convinti che mantenendo solido e proficuo il rapporto con l'Amministrazione Comunale sapremo trovare gli strumenti adatti a recuperare il terreno perso nell'ultimo anno e mezzo."

"Il commercio è l'anima delle nostre città – osserva Chiara Mazzotta, Confcommercio Empolese Valdelsa -e ora ha bisogno di rialzarsi e dedicare tutte le risorse agli investimenti per la ripartenza. Questi aiuti concreti da parte dell'Amministrazione Comunale sono ben accolti e per noi rappresentano un segnale di spinta e fiducia verso chi aveva quasi pensato di gettare la spugna. Non dover pensare a tasse come la TARI o poter occupare il suolo pubblico gratuitamente, consente agli imprenditori della nostra zona di tirare un sospiro di sollievo e ripartire con il giusto sostegno"

"Sono interventi importanti ed immediati – osserva Andrea Panchetti, responsabile settore agroalimentare CNA regionale Empolese Valdelsa - quelli che il Comune di Castelfiorentino ha messo in atto in questo momento. Un aiuto concreto a quelle categorie maggiormente colpite dalle chiusure dei mesi scorsi e a differenza di altri comuni si è avuto un occhi di riguardo anche per parrucchieri ed estetiste. Questo sarà un anno cruciale per tutte quelle attività che c'è l'hanno fatta a non chiudere durate la pandemia ed aiuti di questo tipo, anche se ancora molto a livello nazionale si può e si deve fare, sono quanto di più augurarle si possa desiderare.

“Esprimiamo un forte apprezzamento – sottolinea Marco Costoli, Confartigianato - per lo sforzo compiuto dall’amministrazione Comunale di Castelfiorentino, che si dimostra sempre molto attenta. Tutto ciò è merito della buona gestione delle risorse avvenuta negli anni. In un momento di ripartenza così complesso, sono aiuti necessari. Le attività stanno affrontando enormi difficoltà e ridurre i costi è essenziale. Confidiamo in una continua collaborazione con le Amministrazioni del territorio, che possa portare ad altre future iniziative e manovre a sostegno delle attività”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa