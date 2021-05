Tentata violenza sessuale su una 78enne, bloccato 18enne pregiudicato: poteva scappare in Francia

È stato individuato il presunto autore della tentata violenza sessuale e rapina ai danni di una 78enne italiana a Piazzale Michelangelo nel pomeriggio dello scorso 13 aprile. L'uomo, un 18enne di origine magrebina, era all'epoca dei fatti minorenni ed è stato sottoposto a fermo su disposizione del procuratore del tribunale dei minori Antonio Sangermano.

Il giovane era già stato controllato da parte di forze di polizia nei pressi dei confini con la Francia: si temeva dunque un suo allontanamento. Ora si trova presso l’istituto Penale per Minorenni di Firenze, via Orti Oricellari, poiché al momento dei fatti minorenne.

I fatti di aprile: una signora 78enne, recatasi nella zona di Piazzale Michelangelo per compiere la routinaria passeggiata, dopo essersi fermata all’esterno dei bagni pubblici tra il citato Piazzale e la Basilica di San Miniato al Monte, è stata raggiunta alle spalle da un soggetto che l'aveva aggredita, mandandola a terra, quindi le ha abbassaato i pantaloni nel tentativo di violentarla, per poi impossessarsi della borsetta e dell’orologio, dandosi alla fuga, dopo avere violentemente colpito la donna, cagionandole la rottura di una costola ed un trauma toracico.

La tentata violenza sessuale non veniva portata a compimento dall’autore dei fatti grazie alla tenace reazione della persona offesa. I carabinieri hanno potuto ricostruire la fuga.

Nella zona d'arrivo hanno trovato la cassa di un giovane, già noto alle forze di polizia, in quanto destinatario in passato di misura cautelare in ordine al reato di tentato omicidio per i fatti del 12 febbraio 2019 in Firenze Piazza dei Ciompi, con caratteristiche fisiche rispondenti ai filmati ed alle descrizioni fornite.

Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati vestiti e zaino riconducibili ai citati filmati, nonché un monopattino corrispondente a quello utilizzato dal soggetto per la fuga lo scorso 13 aprile.

Infine la vittima ha riconosciuto l'indagato.