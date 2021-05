Use Basket Empoli, seconda sfida playout contro Cecina

Appena il tempo di godersi il successo in gara 2 che già si prospetta la seconda sfida playout con Cecina. Martedì sera alle 20.30 (arbitri Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Castellano di Legnano) l'Use Computer Gross cerca di ripetersi al Pala Poggetti per fare un altro passo verso la salvezza.

Una gara che, ovviamente, sarà difficile e complicata ma nella quale i biancorossi cercheranno di dare continuità a quanto di buono fatto domenica sera. "E' stata una vittoria importante - spiega coach Cosimo Corbinelli - vinta in un modo che ci mancava. Siamo infatti riusciti a mantenere i nervi saldi nel finale quando Cecina ha provato a rientrare toccando anche il meno uno, una cosa che non era mai successa prima. Questo vuol dire che abbiamo fatto un passo in avanti e quindi, oltre che per aver conquistato la vittoria, sono molto contento di come questa è arrivata".

"Ovviamente ancora non siamo a niente - prosegue - la serie è lunga ed arrivare alla terza vittoria non sarà facile, ma io sono convinto che ci siano ancora margini di miglioramento e quindi spero di vederli subito in gara due. Possiamo fare meglio, lavoriamo per questo ed i ragazzi ne sono consapevoli. Quindi affrontiamo la seconda gara decisi a giocarcela con la giusta mentalità". Dopo la partita di domani la serie si sposta a Empoli dove, venerdì alle 19, si giocherà gara tre.

La partita sarà come sempre trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Lnp Pass ed è fuori abbonamento, sarà quindi possibile vederla gratuitamente.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa