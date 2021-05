Capraia e Limite darà la cittadinanza a Patrick Zaki

Tra i punti all’ordine del giorno la proposta avanzata dalla Giunta per il conferimento della cittadinanza onoraria alla figura del Milite Ignoto e l'individuazione di una nuova via o piazza da intitolare al Milite Ignoto - Medaglia d'oro al Valor Militare, aderendo al progetto del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia, progetto sostenuto dall’Anci - l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il 4 novembre 2021 sarà infatti celebrato il centenario della deposizione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, per questo Anci ha proposto a tutti i comuni italiani di aderire con un gesto simbolico ad una iniziativa comune che, attribuendo la cittadinanza onoraria a chi per definizione è “ignoto”, lo renderà finalmente cittadino d’Italia. La proposta è stata approvata all’unanimità. “Aderiamo con forte convinzione, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, riconoscendo il valore e onorando la memoria di chi ha sacrificato la propria vita”.

Approvato il rendiconto di gestione 2020 argomentato dal vicesindaco Paolo Giuntini che ha sottolineato quanto sia stato influenzato dall’emergenza Covid19 e quindi il bilancio abbia risentito di questa situazione ma, nonostante la compressione delle risorse, l’anno 2020 si è chiuso con un avanzo. Il rendiconto ha avuto parere positivo dal revisione Unico dei conti. Il documento è stato approvato dalla maggioranza, voto contrario del gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” e due astenuti e un contrario del gruppo consiliare “Capraia e Limite Viva”.

Deliberata la convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino per la gestione associata dell’Ufficio gare e contratti con il voto favorevole della maggioranza e del consigliere Claudio Ometto del gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” mentre si è astenuto il gruppo consiliare “Capraia e Limite Viva”.

Il gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” ha presentato una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, il giovane ricercatore egiziano detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica. La mozione è stata emendata da parte del gruppo consiliare “Uniti per Capraia e Limite” con intervento del capogruppo Sara Bagnoli che oltre ad emendare entrando nello specifico di alcuni aspetti ha tra l’altro precisato che “il testo della mozione è quello presentato dal Pd di Fucecchio e Orgoglio Fucecchiese nel proprio Consiglio comunale”. La mozione emendata è stata approvata.

Discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare “Capraia e Limite Viva” sulla riqualificazione delle fioriere da esterno in via A. Gramsci argomentata dal consigliere Manuel Razzuoli che ha evidenziato che le fioriere sono in completo degrado e che determinano per i cittadini della zona una situazione di mancato decoro, chiedendo quindi una maggior valorizzazione del luogo. Il sindaco ha sottolineato che “più che una mozione questa è una segnalazione, ma a prescindere dalla forma, la descrizione fatta non è veritiera. Tra l’altro i nostri operai sono già intervenuti sostituendo i fiori e chiaramente la gestione di questa area è nel programma delle manutenzioni, comprese le fioriere”. La mozione è stata respinta.

Discussa anche la mozione presentata dal gruppo consiliare “ Capraia e Limite Viva” per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza stradale in via S. Allende. La mozione è stata argomentata dal consigliere Emanuel Di Mauro che però ha presentato anche un emendamento alla stessa relativo all’installazione di un autovelox. Visti i vari incidenti che si sono verificati, si legge nella mozione, e la difficoltà di attraversamento, vengono proposti dei rialzi pedonali o dossi e, con l’emendamento, l’installazione di un eventuale autovelox. Il sindaco ha risposto che “fino a pochi mesi fa non era possibile installare autovelox nei centri urbani, come la strada in questione, ma di recente una modifica legislativa permette di installare anche in queste zone urbane, motivo per il quale stiamo studiando con la Polizia Municipale la possibilità di un autovelox per rallentare la velocità dei veicoli. Se la Prefettura autorizzerà installeremo un autovelox, inoltre è allo studio di fattibilità la realizzazione di scivoli con un progetto per intervenire sui marciapiedi esistenti”. “Per quanto riguarda i dossi, ha proseguito il sindaco, c’erano ma non erano deterrenti inoltre creavano problemi ai mezzi di soccorso, e alle abitazioni vicine, e sono stati tolti”. La mozione è stata respinta.

Altro punto all’ordine del giorno l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “ Impegnarsi per Capraia e Limite” inerente il crollo di parte dell’intonaco dalla facciata delle scuole medie “ E.Fermi” di Limite sull’Arno. Il sindaco ha spiegato che l’area è stata messa in sicurezza, rimosso l’intero intonaco relativo alla porzione di edificio dove si è verificato il distacco ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori di verifica dello stato conservativo di tutto il rivestimento esterno, anche della palestra, per valutare se ripristinare solamente la parte rimossa oppure intervenire anche su altre porzioni dell'edificio. Dopo l'affidamento saranno avviate le attività di rifacimento della facciata. Quindi al momento non è previsto un S.A.L e di conseguenza un certificato di ultimazione lavori. Se durante le verifiche emergeranno delle responsabilità saranno posti in essere gli atti necessari a tutelare l’ente. Il capogruppo Claudio Ometto si è ritenuto abbastanza soddisfatto della risposta.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa