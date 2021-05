Riparte il Teatro del Popolo con 'Coppia aperta quasi spalancata'

Segnali incoraggianti in vista della riapertura del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Per lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” che andrà in scena il 26 e il 27 maggio, il pubblico sta rispondendo positivamente come testimonia la vendita dei biglietti che peraltro sono ancora disponibili e acquistabili online sul sito della Fondazione Teatro del Popolo o alla biglietteria nei giorni indicati.

“C’è voglia di tornare a teatro dopo tanti mesi di chiusura- commenta Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino- noi abbiamo sempre lavorato per farci trovare pronti e rispettosi dei protocolli anti Covid. Siamo felici di riaprire le porte del Teatro, dopo averlo fatto nei giorni scorsi con il Cinema Mario Monicelli. Registriamo con piacere l’interesse del pubblico che standoci sempre vicino in questi mesi, ci ha espresso in modo tangibile il forte desiderio che un presidio culturale come il nostro tornasse a svolgere la propria funzione e questo ci rende particolarmente felici perché testimonia apprezzamento per l’impegno e la passione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro”.

Esprime soddisfazione per la prossima riapertura del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si avvale della direzione artistica di Vania Pucci, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus che collabora per la realizzazione della stagione di prosa.

“La riapertura del Teatro del Popolo – sottolinea la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Beatrice Magnolfi – ci riempie di gioia. Si tratta di un nuovo inizio per la vita sociale e culturale della comunità di Castelfiorentino. Una comunità che, dopo il lungo periodo di sospensione degli spettacoli aperti al pubblico, potrà finalmente tornare a vivere dalla platea la magia del teatro e del rapporto diretto con gli artisti.

Quella che si sta aprendo è una nuova stagione per lo spettacolo da vivo, che vede la Fondazione Toscana Spettacolo al lavoro per riaffermare il proprio impegno nella diffusione di un’offerta culturale di qualità, che sia alla portata di tutti”.

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino riapre i battenti con uno spettacolo destinato ad incontrare l’apprezzamento del pubblico. Si tratta di “Coppia aperta quasi spalancata” scritto da Dario Fo e Franca Rame che per la regia di Alessandro Tedeschi, porta sul palco castellano due attori di rango come Chiara Francini e Alessandro Federico.

Classica commedia all’italiana, “Coppia aperta quasi spalancata” racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel Paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è vista alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio/antropologico. Rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni Ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben 30 teatri contemporaneamente.

Al fine di consentire a tutti il rientro nelle proprie abitazioni, nel rispetto delle norme attualmente vigenti, lo spettacolo inizierà alle ore 20,00.

Fonte: Ufficio stampa