Consiglio comunale Empoli, si parla del Ponte di Pontorme e del bilancio

Giovedì 20 maggio 2021 si terrà una nuova seduta in presenza dell’assemblea consiliare di Empoli, nell’aula del palazzo di Via Giuseppe del Papa, 41, a partire dalle 18 con proseguimento alle 21.

L’aula è stata adattata alle norme anti Covid-19 con postazioni distanziate da pannelli in plexiglass, costante la misurazione della febbre all’ingresso, l’uso delle mascherine e igienizzazione delle mani.

Il Consiglio Comunale è presieduto da Alessio Mantellassi e potrà essere seguito in diretta streaming sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it ed anche sul canale social Facebook.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia- Centro Destra per Empoli relativa a fine lavori Ponte a Pontorme.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centro Destra per Empoli su presenza richiedenti asilo profughi-clandestini all'interno del Comune di Empoli.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centro Destra per Empoli su degrado e insicurezza di Piazza Matteotti.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centro Destra per Empoli su tariffe Alia.

6.Variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023.

7.Ratifica delibera di Giunta n. 62 del 16/04/2021 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2021/2023 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

8.Programma delle Opere Pubbliche 2021/2023 - Prima variazione per le annualità 2021 e 2022 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m.n. 14 del 16/01/2018.

9.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centro Destra per Empoli, relativa a esenzione totale Cosap, Tosap e imposta pubblicitaria per tutti i pubblici esercizi nell'anno 2021.

10.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a adesione del Comune di Empoli all’iniziativa del Cfu (Comitato Fibromialgici Uniti) “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” e all’iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia”.

11.Mozione presentata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi a sostegno della Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica.

12.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia- Centro Destra per Empoli, relativa a completamento urgente delle vaccinazioni ai volontari del terzo settore impegnati sul territorio della regione Toscana.

13.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Centro Destra per Empoli, relativa alla soppressione dei diritti di segreteria.

14.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune per la diffusione della conoscenza dei servizi del consultorio giovani e della contraccezione gratuita.

15.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Centro Destra per Empoli disturbo da uso di sostanze: interventi di prevenzione e contrasto all’uso, abuso, dipendenze e polidipendenze da sostanze psicotrope.

16.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune relativa a pace e giustizia in Palestina.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa