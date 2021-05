Empoli Plastic Free, 80 partecipanti e Avane ripulita

Una domenica mattina dedicata all’ambiente, ripulendo dai rifiuti la zona di Avane, ad Empoli.

Raccolta bagnata, raccolta fortunata: la terza iniziativa targata ‘Plastic Free Empoli’ non ha deluso le aspettative e non ha fermato la grande partecipazione delle persone.

Adulti e più giovani, nonostante la pioggia, hanno voluto essere presenti, pronti e puntuali alle 9.15, al campo sportivo della frazione, muniti di guanti, pinze telescopiche, sacchi, stivali e k-way, perché i ‘rifiuti non aspettano’ e la zona dell’argine dell’Arno di Avane ne aveva bisogno.

Presenti anche il vice sindaco Fabio Barsottini e Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale.

Oltre 80 persone presenti. I chili raccolti di rifiuti di vario genere sono stati mille, oltre quaranta i sacchi. Con questi numeri il popolo Plastic Free Empoli si allinea a quelli dei capoluoghi di Regione.

Le parole di Alberto Vezzani, responsabile dell’associazione Plastic Free sezione di Empoli al termine dell’iniziativa.

«Senza cadere nella retorica, ma come dico sempre, siamo una famiglia che cresce ogni volta e ieri è stata l’ennesima conferma. La pioggia non ci ha fermati. Eravamo tantissimi e il risultato finale ha superato le nostre aspettative. Abbiamo ridato vita al quartiere di Avane e ad uno dei punti più belli e trafficati del lungarno. Noi non ci fermeremo. Abbiamo altre sfide da vincere, altri appuntamenti da organizzare con la carica che ci contraddistingue. È notizia di ora che a breve passerò il testimone a Massimiliano Goretti che diventerà il referente comunale di Empoli ed io quello provinciale. Un avvicendamento che ci farà diventare ancora più grandi e presenti per il bene del nostro territorio».

«In poche settimana Plastic Free è divenuta una realtà molto attiva e riconosciuta – ha commentato Massimo Marconcini, assessore all’ambiente – riunendo cittadini di varie provenienze che si mettono assieme per il bene comune, di tutti noi. Ben vengano questi reunion. Ma mi piace ricordare che dall’atteggiamento quotidiano del singolo parte il vero cambiamento. Non gettiamo piccoli rifiuti a terra, non abbandoniamo oggetti nell’ambiente. Tanto meno vetro o plastica, materiali peraltro riciclabili. Riflettiamo ogni volta che lo stiamo per fare».

L’appuntamento resta mensile ma molto probabilmente ‘Plastic Free Empoli’ parteciperà alla Giornata regionale del 6 giugno 2021, quindi tra poche settimane, per la quale sono state individuate insieme all’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini, alcune zone da ripulire: argine Arno zona Avis o Pratovecchio; oppure pensare ad una iniziativa sulla Via Francigena come un’edizione ‘Plastic Free Walking’ insieme a San Miniato e ad una associazione di trekking locale. Appena sarà deciso, l’associazione ne darà comunicazione.