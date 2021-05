Gli U18 Etrusca Basket sorridono a Fontevivo: vittoria contro Invictus Livorno

Etrusca Basket San Miniato - Invictus Livorno 70 - 37

Tabellino: Bettini 8, Castaldi 5, Dell’Unto, Donati 8, Ermelani 2, Gori, Masoni 3, Montagnani 14, Montini, Scomparin 13, Speranza 7, Tamburini 10. All. Regoli Ass. Petrolini

Dopo più di un anno di distanza si torna a respirare aria di basket giovanile sul parquet di Fontevivo che, dopo le tante soddisfazioni dei ragazzi della serie B, può tornare a farci apprezzare anche la crescita delle pianticelle del nostro vivaio. Partita in discesa quella dei Biancorossi che, dopo un inizio scoppiettante che li porta sul 18-4, allentano un po' la presa con le rotazioni di tutti gli effettivi nei primi venti minuti. Le prestazioni dei singoli sono ricche di alti e bassi, così come scontato dopo un lungo digiuno di basket giocato, ma i primi minuti del terzo quarto offrono buoni spunti con il distacco che si fa via via più rotondo per il 70 - 37 finale.

Punteggio pieno dopo due turni per i nostri Canguri che sfideranno la Pielle Livorno nel terzo e ultimo turno del girone di andata. Adesso sotto con un'altra settimana di lavoro per migliorarsi ancora.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa