Investito davanti a scuola, bambino di 10 anni in codice rosso

Un bambino di dieci anni è stato investito da un'auto a Seano e adesso è in ospedale. Il piccolo era in via Gadda, davanti alle scuole elementari Martini nella frazione del Comune di Carmignano. Alle 8 di oggi, martedì 18 maggio, il bambino è stato colpito da un'auto.

Sulla dinamica in corso accertamenti da parte della polizia municipale: secondo quanto emerso il bambino stava andando a scuola accompagnato dal padre quando poi si è verificato l'incidente. Pare che possa essere sfuggito dalle mani del genitore e possa essere stato colpito mentre attraversava la strada.

Il bimbo è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Era cosciente, è stato portato in codice rosso in ospedale a Prato.