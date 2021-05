Laba Talks, appuntamento con George Tatge

Nuovo appuntamento con “Laba Talks”, la serie di incontri promossi dalla Laba di Firenze con personaggi del mondo dell’arte, della cultura, della letteratura e dell’enogastronomia per parlare di talento e creatività ma anche di formazione e lavoro. Dopo lo chef stellato Filippo Saporito tocca a un maestro dell’immagine: il fotografo di fama internazionale George Tatge. Tatge è stato, dal 1986 al 2003, dirigente tecnico-fotografico della Fratelli Alinari di Firenze ed è autore di opere che fanno parte di prestigiose collezioni esposte, tra le altre, al Metropolitan Museum di New York, al Centre Canadien d’Architecture di Montreal e alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi. L’evento è in programma per giovedì 20 maggio, alle 18.15, negli spazi del LABistrot, la nuova terrazza-bar dell’Accademia. L’intervista sarà trasmessa, in diretta, sui canali Facebook e Twitch della Laba di Firenze.

Attraverso una chiacchierata informale, Tatge si racconterà a 360 gradi: dal suo approdo nel mondo della fotografia alle grandi mostre che lo hanno portato in giro per l’Europa e l’America; dalle nuove tecnologie che hanno rivoluzionato la professione del fotografo agli orizzonti verso cui si dirige la cultura dell'immagine. Un focus particolare sarà poi riservato alle opportunità del mercato del lavoro e ai consigli da rivolgere ai giovani che intendono avvicinarsi a questa professione.

Filo conduttore dell’incontro sarà, al solito, il cinema: una pellicola, scelta dall’ospite, verrà commentata nel corso dell’intervista e analizzata da una prospettiva singolare. Non mancheranno aneddoti, esperienze personali e ricordi del proprio bagaglio di vita. Il tutto accompagnato dall’atmosfera del LABistrot, con affaccio sulla città.

