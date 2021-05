Raccolti oltre 200mila euro per la famiglia di Luana D'Orazio

La raccolta fondi in memoria di Luana D'Orazio ha superato i 200mila euro. Era stata promossa per dare sostegno concreto al figlio di 5 anni e ai familiari della 22enne, venuta a mancare il 3 maggio per un incidente sul lavoro a Oste (Montemurlo).

Il Comitato Montemurlo Solidale si è occupato di raccogliere le iniziative di solidarietà e, come ha reso noto il presidente Antonio Schillaci, la raccolta si chiuderà in queste ore.

Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha spiegato che "la raccolta fondi è solo l'inizio di un percorso di impegno sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Luana ha ridato voce a tante vittime dimenticate. La sua morte deve impegnarci a rimettere al centro la lotta per il lavoro buono e sicuro".