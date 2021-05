Mensa e trasporto, aprono le iscrizioni a Cerreto Guidi

Dal 19 maggio è possibile presentare la richiesta per i servizi “Refezione” e “Trasporto Scolastico” a Cerreto Guidi. Per effettuare la richiesta è necessario collegarsi al seguente link: https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Sulla base delle indicazioni di semplificazione e innovazione digitale stabilite a livello nazionale (Decreto semplificazione n. 76/2020 convertito in legge 120/2020), da lunedì 1 marzo 2021 l’autenticazione per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, refezione scolastica, asilo nido) tale richiesta dovrà avvenire tramite l'identità digitale SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria), come di seguito meglio specificato.

- CNS/TS: ovvero tessera sanitaria attivata e dotata di pin. Inserire la tessera nel lettore collegato al PC ed effettuare l’accesso a Simeal inserendo il proprio Pin. In caso di smarrimento del Pin è possibile rivolgersi in farmacia per avere un nuovo codice.

Per installare il lettore di CNS fare riferimento al sito della Regione Toscana:

htps://www.regione.toscana.it/-/area-download

- CNS/CIE: per l’utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) verificare i requisiti del proprio smartphone/pc e le istruzioni di utilizzo sul sito del Governo:

htps://www.cartaidentita.interno.gov.it/identfcazione-digitale/entra-con-cie/

- SPID: per l’autenticazione con Spid dovrete già essere in possesso delle credenziali e accedere utilizzando username e password. Per tutte le informazioni su Spid consultare la pagina

htps://www.spid.gov.it/

Potranno continuare ad accedere alla piattaforma SIMEAL, tramite username e password, soltanto coloro che sono in possesso delle suddette credenziali di accesso, in quanto si sono registrati sulla piattaforma SIMEAL prima del 1° marzo 2021. Tali credenziali potranno essere utilizzate fino al 30/09/2021. Dopo tale data sarà possibile accedere esclusivamente con le suddette modalità (SPID; CIE; CNS).

La registrazione alla piattaforma SIMEAL è necessaria sia per visualizzare gli avvisi di pagamento, (qualora la mail arrivasse sprovvista di allegato, per problematiche di tipo tecnico) sia per procedere al pagamento degli stessi. Inoltre sulla suddetta piattaforma saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti tramite pagoPA.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa