Morto Franco Battiato, Firenze lo ricorda nei suoi concerti

È morto Franco Battiato, cantautore di fama internazionale, uno dei giganti della canzone italiana. Aveva 76 anni e da tempo si rincorrevano le voci sul suo stato di salute.

La Toscana lo ricorda come meta di tanti suoi concerti, specialmente Firenze. Tra questi un concerto del 17 febbraio 2005 fu l'opportunità per la registrazione del disco live Un soffio al cuore di natura elettrica è un album live di Franco Battiato, registrato al Nelson Mandela Forum di Firenze. Non fu uno dei dischi più apprezzati dal Maestro per i tagli operati alle canzoni.



Nel 2016 l'ultima occasione per vedere Franco Battiato in piazza Santissima Annunziata fu il Musart Festival. Il concerto era affiancato da Alice, si esibirono per due ore nei successi più grandi. Fu tra le ultime occasioni per vedere Battiato in concerto, prima del ritiro dalle scene. In quella tournèe Franco Battiato suonò anche al Santa Croce Pop Fest a Santa Croce sull'Arno, sempre in coppia con Alice, al PalaParenti della cittadina del cuoio.



I funerali del Maestro avverranno in forma privata. Franco Battiato è morto nella sua residenza di Jonia.