Muore 34enne soffocato da un pezzo di bistecca alla fiorentina

Non era più in grado di respirare dopo quel boccone di bistecca alla fiorentina che gli è andato di traverso. Un imprenditore agricolo del Modenese, Stefano Milani, 34enne di Pavullo, è morto in un ristorante a Barberino di Mugello domenica scorsa. Si era recato a Barberino di Mugello per partecipare a una gara di pesca e poi assieme ad alcuni amici ha continuato la gita con un pranzo in un ristorante mugellano.

Mentre pranzava ha cominciato a tossire, mostrando di non poter più respirare. Nonostante le manovre e l'arrivo del pronto soccorso, non c'è stato più niente da fare per il modenese. Sulla salma verrà effettuata l'autopsia.