Casa Verde accoglie il nuovo direttore sanitario Natalia Bartolommei

Il Presidio Riabilitativo Casa Verde di San Miniato ha un nuovo Direttore Sanitario che sostituisce il dr. Moreno Cerrai, pilastro della Fondazione Stella Maris che dai primi di luglio termina il suo incarico per il meritato riposo.

Ad entrare in servizio in questo importante ruolo è la dr.ssa Natalia Bartolommei, proveniente dal Servizio di Salute Mentale dell’Asl Toscana Centro dove ha svolto il ruolo di Dirigente Medico nell’area Firenze Nord Ovest.

Formazione ed esperienze professionali

Nata a Fucecchio ma sanminiatese d’adozione, la dr.ssa Natalia Bartolommei si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa con il massimo dei voti con la tesi “Disturbi d’ansia, depressivi e sintomi negativi in pazienti con schizofrenia: impatto sul funzionamento e utilizzo degli antidepressivi” e poi specializzata in Psichiatria sempre con il massimo dei voti presso l’Ateneo pisano.

Oltre ad aver completato il Training di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva-Comportamentale c/o la Scuola Cognitiva di Firenze, la dr.ssa Bartolommei ha conseguito anche il Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare presso l’Università di Siena.

Tra le molteplici esperienze professionali, la dr.ssa Bartolommei annovera l’attività professionale presso la Casa di Cura San Rossore e la Casa di Cura Ville di Nozzano. Dal 2017 ha svolto il ruolo di Dirigente

Medico presso la Salute Mentale Adulti nell’ USL Toscana Nord-ovest e successivamente presso l’USL Toscana Centro.

I commenti

“Innanzitutto ritengo doveroso il mio ringraziamento al dr. Moreno Cerrai – dice la dr.ssa Michela Franceschini, Direttore del Presidio di San Miniato – per avermi affiancata e sostenuta in questi quasi due anni, durante i quali ha condiviso con me la direzione di Casa Verde e la gestione della pandemia. E poi voglio dare il benvenuto alla dr.ssa Natalia Bartolommei, che va a comporre una direzione tutta femminile del Presidio, pronta ad impegnarsi per offrire un servizio di eccellenza come è nella mission della Stella Maris”.

“Tutta la Fondazione Stella Maris – dichiarano l’avv. Giuliano Maffei e il dr. Roberto Cutajar, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Fondazione Stella Maris – saluta con affetto il dr. Moreno Cerrai per l’importante contribuito che ha saputo dare all’istituto in oltre 30 anni di attività e accoglie con un caldo benvenuto la dr.ssa Natalia Bartolommei a cui va il migliore augurio per un’attività di rilievo a fianco dei più fragili”.

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris