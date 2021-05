Oltre 30 dosi di hashish e 6800 euro in contanti: arrestata 39enne

I finanzieri della Compagnia di Portoferraio, al termine di un’indagine, hanno arrestato una donna, disoccupata, di origine pugliese, gravata da diversi precedenti per spaccio, da qualche anno residente a Porto Azzurro.

Il monitoraggio della sua abitazione evidenziava una continua attività di vendita di sostanze stupefacenti. Il via vai a tutte le ore dei suoi “clienti”, tutti ragazzi dai 20 ai 30 anni, alcuni dei quali già conosciuti dalle Fiamme Gialle elbane come abituali assuntori di droga, ha poi fatto scattare la perquisizione della villetta.

Sequestrati 120 grammi di hashish, già suddivisi in 33 dosi dalla grammatura variabile, un bilancino di precisione e 6.800 euro in contanti in banconote di vario taglio, proventi dell’attività di spaccio. La Procura della Repubblica di Livorno, convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari, confermata dal Giudice delle Indagini Preliminari con l’applicazione del braccialetto elettronico.