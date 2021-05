Il bimbo ha fretta, parto in ambulanza. La prima volta per la Misericordia di Montaione

Cominciano ad arrivare anche le buone notizie, dopo esserci affacciati fuori dal periodo più buio della pandemia covid. Un fatto semplice, come la nascita di un figlio, oltre a portare il sorriso sulle bocche dei genitori è anche un fattore di gioia e di orgoglio per chi è intervenuto.

In questo caso i volontari della Misericordia di Montaione, che non hanno fatto in tempo a trasferire la futura madre in ospedale perché il piccolo è nato proprio all'interno dell'ambulanza. Un fatto che non ha precedenti al momento per l'ente di via Roma, ma che ha riempito di gioia i sanitari, la dirigenza e perfino il sindaco. "Che emozione per i nostri volontari e sopratutto per la mamma! Un caloroso benvenuto al nuovo arrivato che mi permetto di definire un 'montaionese acquisito'", ha commentato su Facebook il sindaco Paolo Pomponi.

Ma torniamo ai fatti. La chiamata è giunta verso le 23 di ieri. L'ambulanza è giunta a Certaldo sapendo che la madre non era contagiata covid, visto che era stata sottoposta a tampone da diversi giorni per il viavai all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Ma chi è intervenuto si è premunito come per ogni servizio esterno di tutte le protezioni individuali del caso.

Quello di ieri doveva essere l'ultimo viaggio per la donna in stato di gravidanza, per poi tornare a casa con il pargolo in braccio. Ma il piccolo aveva fretta di incontrare mamma, papà e i due fratelli.

E così poco meno di un km dopo la partenza verso l'ospedale empolese, la madre ha annunciato che si erano rotte le acque. Non era un falso allarme, era andata proprio così. Dall'automedica che aveva accompagnato l'ambulanza è giunto l'infermiere per controllare. Il piccolo stava già uscendo, non rimaneva altro da fare che aiutarlo.

I sanitari della Misericordia sono stati di supporto al parto, che è proseguito con naturalità. Alle 23.40 il piccolo è nato, poco prima che un nuovo giorno nascesse. Da lì in poi la tensione si è sciolta e oltre a un meritato applauso è stata la volta di finire il tragitto, con un passeggero in più.

