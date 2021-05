Pista ciclabile in zona stadio, 1,5 km e 480mila euro di investimenti a Empoli

Quasi mezzo milione di euro di investimento, oltre un chilometro e 700 metri di lunghezza, per due corsie di pista ciclabile che cambieranno il volto di Via delle Olimpiadi rendendo questa importante arteria urbana di Empoli più sicura per tutti: ciclisti, pedoni e conducenti di veicoli.

Saranno esattamente 480.000 gli euro stanziati dal Comune di Empoli, che gode di un contributo della Città Metropolitana di Firenze per 300mila euro affinché sia realizzata questo tratto di pista ciclabile che va a connettersi con altri percorsi già presenti nella zona di Serravalle.

"Prende forma la metropolitana ciclabile di Empoli. L’obiettivo è rendere sostenibile il nostro modo di muoversi in città, realizzando percorsi ciclabili in sicurezza per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Vogliamo ridurre il nostro impatto sull’ambiente – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Barsottini – vogliamo investire tutto sulla transizione ecologica di Empoli, rendendo la nostra città sempre più vivibile e sostenibile".

Dalla pista ciclabile di Via Bisarnella, poco prima del ponte sull’Orme, fino a quasi al bivio per Tinaia, esattamente a Via Falcone e Borsellino dove si incrocia con il percorso ciclopedonale che entra nel parco di Serravalle. E prima ancora interseca la pista di Via Ticino, che arriva dall’argine dell’Arno e un altro ingresso al parco. E poi ancora, all’altezza di Via Serravalle a San Martino, sarà realizzato un tratto che costeggia il parco e il suo piazzale per arrivare all’ingresso della grande area verde e si congiungerà con la pista ciclabile che sarà realizzata nell’ambito del progetto della nuova strafa che da Serravalle arriva alla statale Tosco Romagnola.

I tempi. In questi giorni è stato approvato il progetto esecutivo. Nel corso dell’estate le procedure di gara. Poi la conseguente individuazione della ditta realizzatrice e poi l’avvio dell’opera dopo l’estate. Otto mesi di cantiere per la sua ultimazione. Nel 2022 sarà realtà.

Due metri e mezzo di pista, due corsie. Aiuole per delimitarla dalla strada. Via delle Olimpiadi è prevalentemente un lungo rettilineo, dopo il tratto della zona sportiva, e molto spesso, erroneamente, i conducenti dei veicoli raggiungono velocità che superano il limite consentito in città di 50 km/h (diminuito a 30 km/h di fronte alla piscina comunale). La larghezza della strada sarà ristretta, saranno mantenuti i parcheggi, e quindi questo porterà a una naturale diminuzione della velocità da parte dei veicoli aumentando la sicurezza. Inoltre i pedoni avranno il loro percorso e così i cicli.

La pista ciclabile correrà sul lato nord di Via delle Olimpiadi, quindi passando davanti al palazzetto dello sport ‘Albano Aramini’, costeggiando lo stadio, quindi il lato alberato della strada, proseguendo di fronte alla chiesa e concludendosi come detto in Via Falcone e Borsellino. La pista sarà costellata anche da nuovi alberi, oltre a quelli già presenti: 28 piante lungo Via delle Olimpiadi saranno messa a dimora. Si aggiungeranno anche 8 rastrelliere per la sosta delle bici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa