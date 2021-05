San Pantaleo, il sindaco media: "Sediamoci intorno a un tavolo e troviamo un accordo"

"Sono sicuro che mettendoci seduti intorno a un tavolo chiariremo la vicenda e riusciremo a trovare di comune accordo la giusta strada da seguire per il bene di San Pantaleo".

Il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, a seguito del sit in di domenica scorsa, organizzato dal comitato “Noi per San Pantaleo” durante la celebrazione delle cresime a Lazzeretto, ha invitato il Consiglio pastorale della Parrocchia dell'Apparita e il suddetto comitato a un incontro per chiarire eventuali divergenze di opinioni.

"Nessuno ha intenzione di alzare i toni - ha proseguito il sindaco - E sono convinto che tutte le parti in causa abbiano il medesimo obiettivo di ridare nuova vita a una chiesa dall’alto valore storico e simbolico e restituirla nel suo antico splendore alla comunità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa