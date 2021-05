Pro Loco Fucecchio, due posti per il servizio civile

C'è tempo fino al 28 maggio per presentare domanda di Servizio Civile Regionale presso la Pro Loco di Fucecchio. Sono due, infatti, i posti assegnati a Fucecchio per il progetto “Toscana materiale ed immateriale”, uno dei sette progetti approvati e finanziati dal “Comitato Regione Toscana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia” nell'ambito di Giovanisì, ed inserito nell'area tematica relativa alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico. Possono presentare domanda i giovani diplomati o laureati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Toscana, che conoscano almeno una lingua straniera e che siano attualmente inattivi, disoccupati, inoccupati o studenti. La durata del Servizio Civile Regionale è di 12 mesi, durante i quali sarà corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un contributo mensile pari a 433,80 euro.

Le domande devono essere presentate entro le ore 14 di venerdì 28 maggio esclusivamente online accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ e seguendo le apposite istruzioni. E' comunque consigliato ai giovani interessati di recarsi presso la sede della Pro Loco di Fucecchio oppure telefonare allo 0571.242717 per maggiori chiarimenti e per un eventuale supporto. Le informazioni dettagliate sul sito www.unplitoscana.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa