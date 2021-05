Spazio Donna, il progetto di Anpas Toscana

Anpas Toscana organizza Spazio Donna. L'obiettivo del progetto è quello di creare uno spazio fisico e temporale dedicato soltanto alle donne, dove potersi raccontare e confrontare, trovando così l’eventuale soluzione a piccoli e grandi problemi grazie alla guida di due conduttrici esperte e le testimonianze su diverse tematiche quali: salute, alimentazione, volontariato, attività fisica ecc.

Saranno attivati 3 percorsi gratuiti rispettivamente a Prato, Firenze e Pistoia ed ognuno sarà composto da 6 incontri di 2 ore ciascuno. Si prevede indicativamente l’inizio dal mese di Giugno, in presenza, con orario e date da decidere anche secondo le esigenze delle partecipanti.

Il settore sociale ha dato vita a questo progetto con il contributo della Fondazione Marchi. È un percorso di 5 incontri di due ore ciascuno, tenuti da due psicologhe. È rivolto sia alle volontarie Anpas che al resto della popolazione. Si terranno su Firenze, Prato e Pistoia.

1° incontro:

Conosciamoci: presentazione dell’iniziativa, delle esperti e delle partecipanti;

2° incontro:

La famiglia ed il lavoro: le partecipanti saranno invitate a parlare di sé, della loro gestione familiare e lavorativa, come hanno vissuto e stanno vivendo questo momento di emergenza e lockdown e cosa gli è mancato.

3° La famiglia ed il lavoro: il tempo per sé;

Cambieresti qualcosa? Cosa chiederesti?

4° Prendersi cura di sé:

Il tempo per sé stesse: salute, alimentazione, sport, volontariato..

5° Cosa voglio fare e cosa mi piacerebbe realizzare per prendermi cura di me stessa e ritagliare del tempo per me? Impariamo a progettare esprimendo un nostro desiderio

Al termine dei 5 incontri, ci sarà un sesto ed ultimo incontro di Follow up a distanza di circa 3 mesi.

Obiettivo di quest’ultimo appuntamento è proprio quello di capire se e come si siano organizzate per ritagliarsi del tempo per se e che giovamento/riflessione abbiano tratto da questa esperienza.

