Vaccini comorbidità, agende aperte da oggi: le patologie indicate

Agende aperte sul portale online regionale, dalle ore 14 di oggi, martedì 18 maggio, per le persone con comorbidità fino ai 60 anni di età, così come previsto nelle Raccomandazioni del ministero della Salute sui gruppi target della vaccinazione anti Covid. Nello specifico - si legge nelle Raccomandazioni - si tratta di persone "affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili".

Vaccini comorbidità, l'elenco delle patologie e il codice di esenzione

L’elenco delle patologie ed esenzioni, come da indicazioni nazionali, è riportato in seguito.

007 Asma

024 Insufficienza respiratoria (cronica)

055 Tubercolosi (attiva bacillifera)

057 Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) negli stadi clinici 'moderata', 'grave' e 'molto grave'

0A02 Malattie cardiache e del circolo polmonare

0C02 Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici

011 Demenze

017 Epilessia

029 Malattia di alzheimer

034 Miastenia grave

038 Morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali

044 Psicosi

013 Diabete mellito

001 Acromegalia e gigantismo

026 Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo

027 Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito grave ( valori TSH superiori a 10 mU/L )

037 Morbo di Paget

066 Sindrome di Klinefelter

020 Infezione da HIV

012 Diabete insipido

023 Insufficienza renale cronica

061 Patologie renali croniche (con valori di creatinina clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m)

062 Rene policistico autosomico dominante

0A31 Ipertensione senza danno d'organo

0031 Ipertensione arteriosa con danno d'organo

003 Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione

006 Artrite reumatoide

009 Colite ulcerosa e malattia di crohn

028 Lupus eritematoso sistemico

045 Psoriasi (artropatica pustolosa grave eritrodermica) - altre psoriasi

046 Sclerosi multipla

047 Sclerosi sistemica (progressiva) - sclerosi sistemica

054 Spondilite anchilosante

060 Osteomielite cronica

067 Connettiviti indifferenziate

016 Epatite cronica (attiva)

0B02 Malattie cerebrovascolari

048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto

Tutti i codici di malattie rare per qualunque area di patologia

Nel pomeriggio di oggi vengono aperte le agende anche per i nati nel 1974 e nel 1975 (47 e 46enni), che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, come sempre, sul portale regionale, a partire dalle ore 17.

La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede, lo ricordiamo, per biennio anagrafico: potranno prenotare due classi di età per volta.

Domani, mercoledì 19 maggio, potranno prenotarsi i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni); giovedì 20 maggio i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40.

Per ciascun nuovo biennio anagrafico le agende apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17, sul sito https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa