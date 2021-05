Case Museo di Empoli aperte per una domenica di cultura

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’associazione Dimore Storiche Italiane (ASDI) e l’Associazione Nazionale delle Case della Memoria in occasione dell’XI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, in programma la prossima domenica 23 maggio.

Le case museo presenti a Empoli fanno parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e sono incluse nel sistema museale cittadino Empoli Musei (www.empolimusei.it) e sono la Casa del Pontormo e la Casa Museo di Ferruccio Busoni. Entrambe le case museo partecipano alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane proponendo, oltre all’apertura al pubblico dalle 16.00 alle 19.00, delle visite guidate per conoscere meglio la storia di questi luoghi e approfondire il lascito di due grandi personaggi empolesi del passato.

Gli appuntamenti in programma per domenica 23 maggio

Alla Casa del Pontormo, che sarà aperta come di consueto dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso gratuito, alle ore 16.30 è in programma la visita guidata dal titolo “Buon Compleanno Jacopo”.

Il 24 maggio ricorre infatti compleanno di Jacopo Carucci che celebriamo con un giorno di anticipo. Il tour, sarà condotto dalla guida autorizzata Belinda Bitossi e inizierà dalla Casa del Pontormo per poi proseguire presso la vicinissima chiesa di San Michele Arcangelo che custodisce le tavole dei Santi dipinte da Jacopo intorno al 1519.

La visita è gratuita, su prenotazione, per un massimo di 15 persone.

Presso Casa Busoni sono in programma tre visite guidate, alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 per conoscere meglio la figura del celebre pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni.

Le visite sono gratuite, su prenotazione, per un massimo di 5 persone ogni turno.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 0571 76714 / 0571 757659

empolimusei@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it

Qualche notizia sulle case museo empolesi

CASA DEL PONTORMO

Nell’edificio di origine medievale, incastonato nell’antico borgo di Pontorme e aperto al pubblico come casa museo dal 2006, Jacopo Carucci, detto il Pontormo, celebre esponente della corrente pittorica che Giorgio Vasari definì ‘maniera moderna’, nacque il 24 maggio del 1494. Qui trovano spazio documenti che rammentano l'espressione del maestro come i facsimili dei disegni che Jacopo realizzò in preparazione dei Santi da lui dipinti sulla tavola d'altare della vicina chiesa di San Michele e un’edizione facsimilare del Diario dell'artista. Una straordinaria replica antica della Madonna del Libro, opera del Pontormo finora rimasta ignota nella sua redazione autografa ma tra le più copiate del Cinquecento fiorentino e il video Quiete, Silenzio e Solitudine consentono poi di approfondire la produzione artistica di Jacopo e di preparare il visitatore alla visione della pala che raffigura i santi Giovanni Evangelista e Michele Arcangelo custodita nella vicinissima chiesa di San Michele Arcangelo.

CASA MUSEO DI FERRUCCIO BUSONI

A Casa Busoni raccolti ritratti, foto ed oggetti legati all’attività di Ferruccio Busoni, celebre compositore e pianista empolese che in queste stanze nacque il 1 aprile 1866. Tra i cimeli, troviamo il pianoforte, donato dalla famiglia, su cui Busoni si esercitava durante i suoi soggiorni empolesi, un busto di marmo raffigurante il musicista, realizzato dello scultore Antonini e numerosi manoscritti, libretti originali e alcuni autografi. In questo stesso edificio, in piazza della Vittoria, è oggi ospitato il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che preserva e diffonde il lascito artistico del Maestro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa