Contributi fino a mille euro per le attività certaldesi, pubblicato il bando

Da oggi è disponibile sul sito del Comune di Certaldo la modulistica per richiedere i contributi straordinari destinati alle attività economiche maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia: 1000 euro per i pubblici esercizi e 700 euro per tutte le altre attività.

“Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo più volte di confrontarci con la giunta Cucini – afferma la presidenza Confesercenti Certaldo – Avevamo bisogno di un segnale importante, ed il contributo a fondo perduto lo è senz’altro. Questo risultato è chiaramente frutto di una interlocuzione costante e continua che abbiamo avuto con l’amministrazione comunale; e siamo convinti che risulterà strategica anche per la ripartenza.”

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il martedì 1 giugno 2021, possono partecipare le imprese in grado di dimostrare un calo di fatturato di almeno il 30% nell’annualità 2020 rispetto al 2019. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Certaldo

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa