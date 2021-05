'Dante per tutti', a Firenze i primi laboratori gratuiti

Partono questo fine settimana, sabato 22 maggio e domenica 23 maggio, i laboratori gratuiti per bambini residenti in Toscana, dai 7 ai 13 anni, dedicati a Dante in occasione della mostra «Onorevole e antico cittadino di Firenze». Il Bargello per Dante al Museo Nazionale del Bargello. L’iniziativa ‘Dante per tutti’, ideata e promossa da Fondazione CR Firenze, si terrà tutti i sabati e le domeniche fino a fine mostra (7 agosto 2021), e intende favorire e incentivare l’avvicinamento dei più giovani al Sommo Poeta e ad uno dei più importanti musei di Firenze. Un’occasione unica per le famiglie residenti in Toscana di conoscere il proprio patrimonio artistico. Per gli accompagnatori sono stati messi a disposizione 600 biglietti gratuiti.

‘’Con la pandemia – dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – abbiamo intensificato i nostri interventi in favore dei bambini e delle loro famiglie. Fa parte di questa strategia il nostro sostegno ai laboratori gratuiti rivolti a loro che abbiamo progettato e sostenuto in occasione di questa mostra’’.

Ogni attività, ideata e curata da un team specializzato dell’Associazione Culturale L’Immaginario, prevede la partecipazione di 9 bambine/i e ragazze/i, al massimo (nel rispetto delle norme anti-Covid, su prenotazione) che, con l’aiuto di un’educatrice museale, vanno alla scoperta delle opere in mostra e vengono coinvolti in attività e riflessioni sui principali temi legati a Dante e al suo poema.

Al termine delle attività, in regalo a tutti i bambini partecipanti il kit “DANTE PER TUTTI”, che si compone di un “quaderno” appositamente realizzato per l’iniziativa, cha aiuta i bambini ad avvicinarsi alla figura di Dante, con le informazioni principali sulla sua vita e sulla sua opera, ma anche con suggerimenti di lavoro pratico, creativo ed espressivo da fare in famiglia e da utilizzare anche a casa, dopo l’esperienza al Museo. In regalo insieme al quaderno “DANTE PER TUTTI” anche il libro “Paper Dante”, una ristampa Giunti dell’edizione Disney del 1949.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa