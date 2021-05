Domani trasferimento della centrale telefonica pistoiese. Non raggiungibili alcune strutture territoriali

Domani giovedì 20 maggio la centrale telefonica pistoiese si trasferisce dai locali del padiglione nuove degenze a quelli tecnici adiacenti alla Cross- Centrale Remota Soccorso Sanitario. Lo spostamento è dovuto all’avanzamento dei lavori per la demolizione dell’ex presidio ospedaliero che in questi giorni sta proprio riguardando il padiglione nuove degenze.

Dalle ore 15 all’una di notte resteranno in particolare isolate le numerazioni 0573 352xxx e 0573 353xxx e pertanto non sarà possibile mettersi in contatto con diverse strutture territoriali dell’ambito pistoiese e tra queste il dipartimento di prevenzione di viale Matteotti a Pistoia e quello di villa Ankury in Valdinievole, le Cure Intermedie del “Ceppo” e le sedi distrettuali. All’interno delle strutture gli operatori comunicheranno attraverso i numeri brevi.

Il numero pubblico 0573 3521 (numero utilizzato dalla popolazione come centralino telefonico) resta attivo per tutta la durata dei lavori in quanto inoltrato verso il presidio ospedaliero di Pescia ed al quale risponderanno gli operatori dedicati.

Nulla cambia nella fascia oraria in cui sono previsti i lavori per quanto riguardano i presidi ospedalieri San Jacopo di Pistoia e S.S. Cosma e Damiano di Pescia oltre al PIOT L. Pacini di San Marcello-Piteglio.

Funzionerà regolarmente anche il numero della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) 0573 454545.

L’Azienda si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi precisando che lo spostamento della centrale telefonica dall’attuale collocazione (portineria all'ingresso del vecchio ospedale), ormai obsoleta, è un’operazione necessaria anche per il proseguimento degli interventi demolitivi nell’ex area ospedaliera.

Fonte: Ausl Toscana Centro