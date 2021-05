È scomparsa la centenaria empolese Gina Chellini

Il Coronavirus si è portato via Gina Chellini. Empolese doc, aveva compiuto cento anni lo scorso settembre. Era in una Rsa del territorio quando il virus l'ha colpita e non le ha lasciato scampo.

Gina Chellini era originaria del quartiere Corea, ma per metà della sua lunga vita si era dedicata alla Fattoria di Piazzano. Aveva lavorato come contadina e aveva sempre avuto passione e amore per quel posto.

Vedova dal 2000, lascia due figli e tanti nipoti o bisnipoti. Come detto lo scorso settembre aveva tagliato il secolo di vita ed era stata omaggiata anche dal Comune di Empoli.