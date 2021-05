Gianna Nannini live piano e voce, concerti a Siena e in Garfagnana

Gianna Nannini live: il ritorno a casa. Il prossimo 17 luglio (inizio alle 21.30) la rocker senese sarà infatti protagonista del concerto speciale di Vivi Fortezza 2021, la manifestazione estiva che per il terzo anno consecutivo prenderà vita nella Fortezza Medicea di Siena. L’evento, organizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) con il patrocinio del Comune di Siena, vedrà la Nannini esibirsi in una dimensione intima e inedita, accompagnata solamente da un pianista.

La data rientra nel tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia.

I biglietti saranno messi in vendita prossimamente. Per avere informazioni sulle modalità di acquisto, è possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social di Vivi Fortezza.

L’ultimo album di Gianna Nannini, “La differenza” è uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, fresca vincitrice del PREMIO TENCO 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza.

“Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche” è la motivazione con cui il Club Tenco ha annoverato Gianna Nannini tra i grandi artisti presenti nell’empireo della canzone d’autore italiana.

La data di Castelnuovo Garfagnana

Il concerto di Gianna Nannini di giovedì 5 agosto 2021 – ore 21,15 alla Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) va ad aggiungersi ai già annunciati live di Quinteto Astor Piazzolla (venerdì 16 luglio, anteprima festival), Francesca Michielin (venerdì 30 luglio, alla Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana), Niccolò Fabi (mercoledì 11 agosto) e Giovanni Allevi e Pino Strabioli (venerdì 13 agosto).

Altri grandi spettacoli sono in arrivo a Castelnuovo di Garfagnana. Il programma completo di Mont’Alfonso sotto le stelle sarà presentato nei prossimi giorni.

Info prevendite nei prossimi giorni sul sito del festival www.montalfonsoestate.it. Il tour di Gianna Nannini è prodotto e organizzato da Friends&Partners: info www.friendsandpartners.it.

“Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, PRG e Amandla Productions, con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest.