Giornata mondiale delle api, Saccardi: "Amiche del nostro futuro, difendiamole"

“Le api sono amiche e coltivano il nostro futuro. Nella giornata mondiale dedicata alle api vogliamo ricordare l’importanza di questi piccoli e laboriosi insetti per il ruolo fondamentale che svolgono a tutela della biodiversità e della nostra alimentazione. Le api non producono solo miele, ma giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi”.

Così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania saccardi alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alle api istituita tre anni fa dall’Onu.

“E’ una priorità della Regione Toscana difendere le api e gli insetti impollinatori e coloro che con tanta dedizione allevano questi insetti importantissimi, custodi della biodiversità. E’ un grido di allarme quello che arriva da tutto il mondo agricolo e di tutti gli esseri umani che hanno a cuore le sorti del nostro pianeta perché se non facciamo nulla per frenare e invertire la direzione sciagurata che ha preso il nostro Pianeta fra pochi anni le api potrebbero scomparire, con conseguenze incalcolabili su biodiversità e alimentazione”.

Accanto a questa riflessione Saccardi focalizza l’attenzione sul mondo dei produttori di miele, reduci da una primavera difficilissima.

“Le gelate di aprile e il maggio freddo e piovoso hanno rovinato i fiori e costretto le api all’interno degli alveari azzerando le produzioni di miele – spiega Saccardi - Siamo consapevoli delle difficoltà delle aziende apistiche e dell’impossibilità di dare un’economicità all’immenso lavoro che porta a prodotti finiti di grande qualità come il miele, il polline, la pappa reale o la propoli. Di fronte ad un'annata di scarse produzioni dettate da condizioni che non dipendono dalla volontà umana, una cosa la possiamo fare: scegliere il prodotto toscano, il cui prezzo sul banco è rapportato ai costi reali che i nostri apicoltori sostengono, non disposti ad accettare "scorciatoie" commerciali con mieli di dubbia provenienza. Acquistare toscano significa scegliere qualità, contrastare i cambiamenti climatici e sostenere il territorio. La Regione Toscana si sta impegna, attivandosi anche con il Ministero, a trovare una soluzione per questa difficilissima situazione”.

Fonte: Regione Toscana