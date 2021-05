Giro d’Italia 2021, la soddisfazione del sindaco Sottani per il passaggio tra le colline di Greve in Chianti

Greve in Chianti si prepara ad accogliere la dodicesima tappa, da Siena a Bagno di Romagna, dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Si accendono i riflettori sul passaggio chiantigiano di una delle manifestazioni sportive più rilevanti su scala internazionale. Domani, giovedì 20 maggio, il serpentone rosa attraverserà la Sr222 dalle ore 12 alle ore 13 per un tratto di 25Km Greve in Chianti. Panzano, Greve e Strada le località grevigiane su cui i talentuosi atleti della due ruote si sfideranno. Per realizzare al meglio l’accoglienza del Giro d’Italia il Comune, al lavoro da mesi, ha messo in piedi una macchina organizzativa complessa gestita dalla Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, diretta dal comandante Massimo Zingoni.

“Sono felice che il nome del nostro territorio continui a legarsi al prestigio internazionale del Giro d’Italia – dichiara il sindaco Paolo Sottani – dopo aver ospitato la tappa di arrivo della manifestazione nel 2016 Greve e le sue colline tornano a risplendere sotto i riflettori di una delle gare più amate e seguite dal nostro paese, anche in questa occasione abbiamo elaborato un accurato piano organizzativo con l’impiego di una cinquantina di volontari, il supporto delle associazioni La Racchetta, la Ciclistica Grevigiana, Anpana Siena, la Sancascianese Ciclismo e la preziosa collaborazione delle forze dell’ordine. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti loro e alla Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino per l’eccellente lavoro svolto nell’organizzazione del passaggio del Giro d’Italia a Greve in Chianti”.

Si dettagliano le modifiche alla viabilità nel territorio comunale, previste giovedì 20 maggio:

Transito: la tappa percorrerà tutta la SR222 Chiantigiana dal confine con Castellina in Chianti al confine con il Comune di Bagno a Ripoli. Il transito è previsto intorno alle ore 12,00.

Chiusura strade: è stata disposta la chiusura al traffico della SR222 Chiantigiana per tutto il tratto all'interno del nostro comune dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00 o comunque fino al completamento del transito della tappa. Tutte le intersezioni con la SR222 Chiantigiana saranno presidiate da forze dell’ordine e volontari.

Divieto di sosta: è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delle traverse interne della SR222 Chiantigiana.

Trasporto pubblico e scolastico e servizio mensa: non saranno effettuate le corse TPL previste nella fascia oraria 10,00-13,00 in concomitanza con la chiusura delle strade prevista per il passaggio del Giro. Informazioni di BusItalia saranno affisse alle singole fermate dei bus e sui mezzi. Il servizio scuolabus subirà dei ritardi relativamente alla corsa di ritorno e gli alunni resteranno all'interno delle scuole interessate finché il passaggio non sarà ufficialmente liberato.

Il servizio mensa non sarà effettuato, ma sarà fornito un pranzo al sacco agli alunni direttamente all'interno delle classi. I mezzi diversi da quelli di soccorso, da qualunque provenienza, potranno uscire dal territorio comunale di Greve percorrendo vie secondarie o alternative. Il centro abitato di Strada in Chianti non sarà interessato dal transito della tappa, poiché il percorso di gara prevede il transito sulla variante SR222. Qualora si verificasse un caso di estrema urgenza, questo sarà gestito sul posto dalle autorità presenti. Il percorso di gara interesserà alcune strade che non consentono percorsi alternativi, pertanto al fine di limitare il disagio si consiglia la programmazione in altro orario di eventuali spostamenti inderogabili.

Polizia Municipale

Via di Colognole, 63 - Greve in Chianti

0558545231 - 055853511

polizia.municipale@comune.greve-in-chianti.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO