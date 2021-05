Giro d'Italia a Montalcino, Mazzeo: "La vera vincitrice è la Toscana"

“Vorrei ringraziare a nome di tutto il Consiglio regionale il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Brindocci, perché oggi, portando la Carovana del Giro d’Italia, hanno regalato a tutta Italia una dimostrazione di quanto sia affascinante la Toscana”

Sono le parole di un soddisfatto Antonio Mazzeo al termine della 11esima tappa Perugia-Montalcino “Brunello di Montalcino Wine Stage” del Giro d’Italia 2021.

“Complimenti al primo arrivato Mauro Schmid, peccato per Alessandro Covi battuto solo nella volata finale – commenta il presidente del Consiglio regionale – e un appaluso speciale alla maglia rosa Bernal, vero talento del ciclismo che oggi ha dato spettacolo, ma la vera vincitrice oggi è stata la Toscana che grazie a strade bianche e colline del senese e alla battaglia senza risparmio dei corridori ha prodotto un mix difficilmente eguagliabile di emozioni sportive e ambientali. Credo che per la nostra stagione turistica oggi da Montalcino sia arrivato per tutta Italia e tutta Europa un inimitabile biglietto da visita".

"E domani - conclude - avremo altrettanti emozioni da regalare agli appassionati di ciclismo: con la partenza da Siena e la carovana rosa che renderà omaggio a Ponte a Ema al grande Gino Bartali e poi, dopo aver attraversato Firenze, a Sesto Fiorentino per ricordare l’indimenticabile c.t. Alfredo Martini.”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa