Inchiesta Keu, incontro online con Csa Intifada

Giovedì 20 maggio alle 21.30 Csa Intifada-Comunità in Resistenza organizza un incontro online sulla vicenda Keu. QUI il link Meet per partecipare. Present il giornalista Francesco Donnici, che che studia i crimini di diritto comune e quelli internazionali. Con lui anche Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Il caso Keu è scottante anche per l'Empolese Valdelsa perché tra i vari siti dove sarebbero stati stoccati i rifiuti delle concerie troviamo anche la 429, per la precisione il quinto lotto tra Empoli e Castelfiorentino.

"Questa notizia fa emergere una serie di questioni: 1) la permeabilità nei confronti della criminalità degli imprenditori della Zona del Cuoio 2) l’incapacità da parte di chi dovrebbe gestire la cosa pubblica di governare un territorio da sempre problematico riguardo l’impatto ambientale delle concerie. 3) il meccanismo subdolo dei sub appalti che permette ad aziende affiliate a cosche criminali di aggiudicarsi importanti lavori specialmente nel campo della movimentazione di terra. 4) L’incompatibilità di un processo produttivo come quello delle concerie con l’ambiente. Dopo anni di lotte ambientalisiamo ancora testimoni di un avvelenamento continuo dell’ambiente sacrificato sull’altare del profitto. Chiediamo con forza alle autorità competenti di fare chiarezza sulla possibile tossicità del territorio riguardante l’inchiesta e l’eventuale bonifica" le parole dei protagonisti.