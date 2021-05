La Provincia di Prato cerca un ingegnere esperto di trasporto pubblico locale

La Provincia di Prato cerca un/una ingegnere che si occuperà di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale e in stretto coordinamento con il gestore del servizio e con gli altri enti locali del territorio.

Pe candidarsi c’è tempo fino alle 13:00 del 12 giugno 2021.

Il dipendente sarà assunto a tempo determinato e part time al 50% con il profilo professionale di “Specialista dei Servizi Tecnici”, cat. D, posizione economica D1. Sarà applicato il trattamento giuridico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali.

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi e sarà volta ad accertare la formazione e la preparazione del candidato in materia di trasporto publbico locale, ma terrà conto anche delle esperienze professionali acquisite in ruoli analoghi. All’analisi dei curricula potrà seguire un colloquio conoscitivo.

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito della Provincia di Prato, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità o sua scansione e al curriculum vitae redatto in carta semplice secondo il modello europeo, datato e sottoscritto.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al direttore dell’area Amministrativa della Provincia di Prato, via Ricasoli, n. 25 – 59100 – PRATO e pervenire all’ufficio Protocollo della Provincia di Prato tramite pec, all’indirizzo provinciadiprato@postacert.toscana.it o spedita a mezzo posta mediante raccomandata A/R (in tal caso non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale ma la data e l'orario di arrivo della raccomandata all’ ufficio Protocollo della Provincia).

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno disponibili sul sito internet della Provincia www.provincia.prato.it nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di concorso, e nella sezione “Avvisi” e tra le news del portale

Fonte: Provincia di Prato