L'infermiera pittrice dona quadro per la Cappella dell'Obitorio del San Jacopo

Si è concluso stamattina il progetto di allestimento nella Cappella dell’Obitorio dell’ospedale di Pistoia con la donazione del secondo quadro realizzato dall’infermiera Francesca D’Amelio che lavora nel blocco operatorio e nel tempo libero dipinge.

Il quadro, olio su tela (160x110cm) raffigura San Jacopo, il Santo Patrono della città di Pistoia con i suoi tipici simboli: il mantello rosso, la zucca, la bisaccia e le conchiglie.

“Il nostro ospedale è stato battezzato con il nome del Santo e pertanto la donazione assume un grande significato oltre al fatto che il quadro viene donato proprio mentre è in corso l’anno Santo Iacobeo. Ringrazio l’infermiera per la conclusione del progetto che arricchisce un luogo di dolore”, ha commentato il direttore sanitario, la dottoressa Lucilla Di Renzo.

Francesca lo scorso anno aveva invece dipinto sempre per la Cappella dell’Obitorio Padre Pio: il quadro è realizzato su un pannello di faggio con colori a olio (160x160).

L’infermiera pittrice, che ha 36 anni e vive a Lamporecchio e lavora a Pistoia dal 2018, in precedenza ha allestito diversi reparti dell’AOU di Careggi dove lavorava.

Stamattina insieme ai medici e agli infermieri delle direzioni sanitaria e infermieristica dell’Ospedale erano presenti anche Don Natale e Don Sebastiano che in questo anno di emergenza sanitaria non si sono mai allontanati dall’ospedale per dare conforto ai pazienti ricoverati e ai familiari dei defunti.